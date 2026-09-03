🌲 Почву к высадке новых лесов на площади более 600 гектаров подготовили в Крыму Теперь земля готова к приёму молодых деревьев: два миллиона саженцев выращивают в местных питомниках.
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