Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Конфисковать деньги русских будет непросто

Конфисковать деньги русских будет непросто

В прошлом месяце лидеры ЕС поддержали беспрецедентные шаги по использованию прибыли, полученной от государственных активов Москвы, для восстановления Украины, а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала к концу этого года предоставить четкие планы по реализации этой задачи.

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