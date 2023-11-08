Конфисковать деньги русских будет непросто

В прошлом месяце лидеры ЕС поддержали беспрецедентные шаги по использованию прибыли, полученной от государственных активов Москвы, для восстановления Украины, а президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен пообещала к концу этого года предоставить четкие планы по реализации этой задачи.