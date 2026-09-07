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Известный британский миллиардер принял решение переехать в другую страну

Известный британский миллиардер принял решение переехать в другую страну

Один из самых известных британских финансистов, управляющий хедж-фондом Rokos Capital Management Крис Рокос, принял решение сменить налоговое резидентство и переехать в Грецию.

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