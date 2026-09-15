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62ИНФО | Новости Рязани

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Над Рязанской областью уничтожили один беспилотник

Над Рязанской областью уничтожили один беспилотник

К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений. Всего в течение ночи ВС РФ сбили 222 украинских дрона над территориями Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

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