Над Рязанской областью уничтожили один беспилотник

К счастью, обошлось без пострадавших и повреждений. Всего в течение ночи ВС РФ сбили 222 украинских дрона над территориями Орловской, Белгородской, Воронежской, Тульской, Тамбовской, Брянской, Ростовской, Курской, Липецкой, Рязанской, Саратовской, Самарской, Калужской, Ульяновской областей, Республики Татарстан, Республики Крым и над акваторией Черного моря.