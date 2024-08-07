Интервью с актрисой Ириной Темичевой: о трамплине в карьере и красоте

Новый сезон хитового комедийного сериала «Бедный олигарх» выйдет на ТНТ уже 12 августа. В этот раз опальный бизнесмен (Владимир Сычев) и его верный дворецкий (Максим Лагашкин) отправятся в русскую деревню, чтобы «заземлиться» и попробовать установить там свои порядки.