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Ростехнадзор: Группа «ВИС» нарушила законодательство при строительстве четвертого моста

Ростехнадзор: Группа «ВИС» нарушила законодательство при строительстве четвертого моста

Концессионер получил два постановления о привлечении к административной ответственности. Сибирское управление Ростехнадзора обнаружило нарушения требований законодательства при строительстве в Новосибирске четвертого моста через Обь.

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