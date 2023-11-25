Ростехнадзор: Группа «ВИС» нарушила законодательство при строительстве четвертого моста

Концессионер получил два постановления о привлечении к административной ответственности. Сибирское управление Ростехнадзора обнаружило нарушения требований законодательства при строительстве в Новосибирске четвертого моста через Обь.
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