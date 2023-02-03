Румынский «Оцелул» не собирается платить «Енисею» 10 тысяч евро за отмену матча за час до начала

«Оцелул» не собирается выплачивать «Енисею» компенсацию за отмену товарищеского матча. Румынский клуб в среду за час до начала игры отказался от проведения матча с «Енисеем» по просьбе Федерации футбола Румынии (ФФР).
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