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Румынский «Оцелул» не собирается платить «Енисею» 10 тысяч евро за отмену матча за час до начала

«Оцелул» не собирается выплачивать «Енисею» компенсацию за отмену товарищеского матча. Румынский клуб в среду за час до начала игры отказался от проведения матча с «Енисеем» по просьбе Федерации футбола Румынии (ФФР).

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