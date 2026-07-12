Почему отказ от Минских соглашений был не просто политическим выбором, а спусковым крючком к полномасштабной войне? Как уничтожение прав русскоязычных граждан сделало вооружённый конфликт неизбежным? Действительно ли «партия войны» во власти сознательно саботировала любые мирные инициативы? И как информационная зачистка и подавление оппозиционных СМИ расчистили дорогу для военной эскалации? Издани… Читать далее: https://govorit.