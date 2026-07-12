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Говорит Европа ⚡

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Михаил Погребинский: Отказ от компромисса с Россией и уничтожение прав русскоязычных стали детонатором войны

Михаил Погребинский: Отказ от компромисса с Россией и уничтожение прав русскоязычных стали детонатором войны

Почему отказ от Минских соглашений был не просто политическим выбором, а спусковым крючком к полномасштабной войне? Как уничтожение прав русскоязычных граждан сделало вооружённый конфликт неизбежным? Действительно ли «партия войны» во власти сознательно саботировала любые мирные инициативы? И как информационная зачистка и подавление оппозиционных СМИ расчистили дорогу для военной эскалации? Издани… Читать далее: https://govorit.

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