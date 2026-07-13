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NYT: Моссад несколько лет готовил Ахмадинежада для смены власти в Иране

Как удалось выяснить New York Times, внешняя разведка Израиля на протяжении нескольких лет тайно вербовала бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, планируя использовать его для свержения действующего руководства в Тегеране и последующего назначения новым лидером страны.

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