NYT: Моссад несколько лет готовил Ахмадинежада для смены власти в Иране

Как удалось выяснить New York Times, внешняя разведка Израиля на протяжении нескольких лет тайно вербовала бывшего президента Ирана Махмуда Ахмадинежада, планируя использовать его для свержения действующего руководства в Тегеране и последующего назначения новым лидером страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии