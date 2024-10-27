В Германии отказались считать поставку Taurus Украине втягиванием страны в конфликт

АндрейБорков

Будут ли гансы считать прямое участие ФРГ в СВО на стороне УкРуины или не будут, нам до фонаря. Их прямое участие при поставках дальнобойных ракет это именно ПРЯМОЕ УЧАСЬИЕ будет. Их мнение нас интересует меньше всего, а вот наши дальнобойные ракеты по Германии могут и ударить, если у гансов с головой не все нормально. Очень бы не хотелось, но если, что тогда получите и распишитесь!