В Германии отказались считать поставку Taurus Украине втягиванием страны в конфликт

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD отказался считать поставки дальнобойных ракет Taurus Украине втягиванием страны в конфликт.
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