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В Германии отказались считать поставку Taurus Украине втягиванием страны в конфликт

В Германии отказались считать поставку Taurus Украине втягиванием страны в конфликт

Кандидат на пост канцлера Германии, лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD отказался считать поставки дальнобойных ракет Taurus Украине втягиванием страны в конфликт.

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Комментарии
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АндрейБорков
Будут ли гансы считать прямое участие ФРГ в СВО на стороне УкРуины или не будут, нам до фонаря. Их прямое участие при поставках дальнобойных ракет это именно ПРЯМОЕ УЧАСЬИЕ будет. Их мнение нас интересует меньше всего, а вот наши дальнобойные ракеты по Германии могут и ударить, если у гансов с головой не все нормально. Очень бы не хотелось, но если, что тогда получите и распишитесь!
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