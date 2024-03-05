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ВСУ потеряли до 500 военнослужащих на авдеевском направлении

ВСУ потеряли до 500 военнослужащих на авдеевском направлении

РИАМО - 5 мар. Украинская армия потеряла до 500 военнослужащих за сутки на авдеевском направлении. Подразделения группировки «Центр» продолжают занимать более выгодные позиции, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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