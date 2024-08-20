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Михаил Матвеев: Бывает, что из-за детей мигрантов, у нас целые классы «тормозят» Обучение русскому языку, на котором идет преподавание в российских школах, это прежде всего обязанность родителей

mastodont  Ирина Мишина Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Материал комментируют: Михаил Матвеев 53% опрошенных учителей заявили, что школьникам — детям мигрантов, трудно говорить на русском языке.

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Комментарии
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Федор Родников
Создавать резервации за колючей проволокой в чистом поле и пусть там живут и размножаются если не хотят жить по законам России и говорить на русском языке.
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1 д.
АП
Александр Поляничко
Они нам вообще не нужны
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1 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Мое личное мнение прежде чем говорить о пришлых, надо понять что власть не слышит и не видит свой народ. Кроме своего личного повышения благосостояния и бабок они вообще ни чего не видят, а русский язык давно забыли у них Россия кормушка, у них двойные гражданства, счета, активы, недвижимость с семьями и родственниками давно за бугром, а пришлые в первую очередь им нужны для обогащения. А вот для того чтобы затормозить экономическое и научно технический прогресс и прорыв в экономике и науке, надо затормозить образование русских детей и постараться отпустить до уровня пришлых... Им нужна управляемая деградированная дебильная легко управляемая масса рабов, а не высокоинтеллектуально развитое молодое поколение со своей культурой, традициями, обычаями.... Это предательство России и народа...
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1 д.

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