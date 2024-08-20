Михаил Матвеев: Бывает, что из-за детей мигрантов, у нас целые классы «тормозят» Обучение русскому языку, на котором идет преподавание в российских школах, это прежде всего обязанность родителей

mastodont Ирина Мишина Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Материал комментируют: Михаил Матвеев 53% опрошенных учителей заявили, что школьникам — детям мигрантов, трудно говорить на русском языке.
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