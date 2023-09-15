Вице-губернатор открыла в Сургуте школу креативных индустрий

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова открыла в Сургуте школу креативных индустрий. В ней будут готовить будущих аниматоров, звукорежиссеров, фото- и видеооператоров, а также специалистов виртуальной и дополненной реальности передает журналист URA.