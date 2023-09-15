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  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

Вице-губернатор открыла в Сургуте школу креативных индустрий

Вице-губернатор ХМАО Елена Шумакова открыла в Сургуте школу креативных индустрий. В ней будут готовить будущих аниматоров, звукорежиссеров, фото- и видеооператоров, а также специалистов виртуальной и дополненной реальности передает журналист URA.

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