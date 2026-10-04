Россия построила новый центр управления «Мёртвой рукой»

Запад вновь заговорил о российской системе гарантированного ответного удара «Периметр». На этот раз причиной стали данные о масштабной модернизации одного из ключевых защищённых объектов — командного пункта «Объект 1335» в районе горы Косьвинский Камень на Урале.
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