Sohu: в Берлине серьезно восприняли отрицательную реакцию Кремля на слова Мерца

МИД Германии может пересмотреть свою позицию по украинскому вопросу после того, как Москва резко отреагировала на заявление канцлера Фридриха Мерца о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойного оружия, сообщает Sohu.
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