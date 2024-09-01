Конкурс детского рисунка «Мир начинается с семьи» стартовал на портале «Карта жителя Нижегородской области»

Юных нижегородцев приглашают к участию в конкурсе детского рисунка «Мир начинается с семьи». Конкурс, приуроченный к Году семьи в России, проводится на портале «Карта жителя Нижегородской области» для популяризации традиционных семейных ценностей среди молодежи и привлечения внимания к детскому творчеству.