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Северодвинцев приглашают на мастер-класс по созданию фотоконтента

Северодвинцев приглашают на мастер-класс по созданию фотоконтента

16 и 17 мая с 10:00 до 13:00 в Молодёжном центре пройдет мастер-класс для самозанятых граждан под названием «Создание визуального контента для продвижения товаров и услуг через онлайн-каналы».

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