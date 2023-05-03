Северодвинцев приглашают на мастер-класс по созданию фотоконтента

16 и 17 мая с 10:00 до 13:00 в Молодёжном центре пройдет мастер-класс для самозанятых граждан под названием «Создание визуального контента для продвижения товаров и услуг через онлайн-каналы».
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