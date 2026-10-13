В Киеве уверены, что «русские разнесут всё», если США отойдут в сторону — а все именно к этому и идет Радомир Маркуш Фото: Evgen Kotenko / Keystone Press Agency / Global Look Press По данным нашего Минобороны, в ночь на 12 октября Вооруженными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов возмездия беспилотными летательными аппаратами по объектам портовой инфраструктуры Украины, а также морским судам, задействованным в интересах ВСУ.