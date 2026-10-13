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Ивановские новости

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Пассивы российских банков выросли на 2% за девять месяцев 2026 года

Пассивы российских банков выросли на 2% за девять месяцев 2026 года

Прирост розничных пассивов российских банков за девять месяцев 2026 года составил 1,6 трлн рублей, при этом 94% прироста обеспечили накопительные счета.

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