«Не родня»: как начать ладить с невесткой, которая вам совсем не по душе?

Большинство матерей хотят сохранить хорошие отношения с семьей сына. Но что делать, если при каждой встрече с невесткой появляется чувство, которое не удается ни подавить, ни объяснить? Иногда причина кроется не в поступках другого человека, а в том, как собственная психика переживает изменения привычных семейных ролей.
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