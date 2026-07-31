«Не родня»: как начать ладить с невесткой, которая вам совсем не по душе?

Большинство матерей хотят сохранить хорошие отношения с семьей сына. Но что делать, если при каждой встрече с невесткой появляется чувство, которое не удается ни подавить, ни объяснить? Иногда причина кроется не в поступках другого человека, а в том, как собственная психика переживает изменения привычных семейных ролей.