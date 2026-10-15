Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза дисквалифицировал защитника казанского «Рубина» Илью Самошникова и полузащитника московского «Динамо» Антонио Рубенса на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- LD Госдума одобрила ...
- Елене Пресняковой...
- Президент Эстонии...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым