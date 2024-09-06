Правительство опровергло информацию о переносе ремонта на Кашагане

В октябре в период запланированного ремонта планируется значительное снижение добычи. В этот период планируется компенсировать значительный объем перепроизводства, накопленный с начала года, сообщили в министерстве энергетики Казахстана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии