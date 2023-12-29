Эксперт ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) и Общественного штаба Нижегородской области по наблюдению за выборами-2024, профессор НИУ РАНХиГС, социолог Андрей Дахин прокомментировал доклад Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) о подготовке к выборам президента.
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