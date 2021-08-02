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В Оренбуржье со 2 августа стартовали президентские «школьные» выплаты

В Оренбуржье со 2 августа стартовали президентские «школьные» выплаты

Поручение о переносе сроков начисления социальной выплаты с 16 на 2 августа дал президент России Владимир Путин во время совещания по подготовке к новому учебному году, чтобы родители без спешки смогли выбрать все необходимые для школы товары.

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