Пономарев о Тарасове в ЦСКА: «Как он насиловал ребят! Без всякого медицинского контроля. Скончались все, не дожили и до 60 лет, только Третьяк остался»

«Знаете, как Анатолий Тарасов стал тренером? А я скажу. Команда армейская хоккейная тогда валилась. Вызвали Всеволода Боброва и спросили: «Сев, кого тренером-то будем ставить?» А он отвечает: «Да ставьте Тарасова, он все равно играть не умеет!» Бобров мне это сам рассказывал.