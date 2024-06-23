В Казани на форуме городов стран БРИКС+ приняли участие 200 лидеров муниципалитетов из 21 страны

На неделе Казань стала центром дипломатии. Муниципальной. В столице республики прошел форум городов стран БРИКС+, на который приехали представители местных органов власти из 60 городов мира и руководители ассоциаций муниципалитетов из 20 стран.
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