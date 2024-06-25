ЦКБР: авария на заводе в Южной Корее осложнит поставки батарей для FPV-дронов

Пожар на заводе в Южной Корее может повлиять на поставки литиевых батарей для украинских FPV-дронов. Об это рассказал генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в интервью ТАСС.
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