Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 852 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Иванов
    Когда уже снесут этот алкаш-центр?!КАКАЯ МЕРЗОСТЬ В ...
  • Алекс Сэм
    Покрошить из калашейТолпа иноземцев с...
  • Олег Самойлов
    Вот уж бредить-то не надо! Сталин вопрос Ленд-Лиза решил еще в 1940 году, ЗАДОЛГО ДО начала войны между Германией и С...Недооценка решимо...

Перешли к массовому истреблению: ВСУ расстреляли до сотни военных НАТО и СБУ, а после пытались избавиться от тел с помощью РСЗО "Град"

Перешли к массовому истреблению: ВСУ расстреляли до сотни военных НАТО и СБУ, а после пытались избавиться от тел с помощью РСЗО "Град"

Единичные случаи стычек между ВСУ и военными НАТО, будь то очередное спецподразделение, работающее на западной технике или простые прибалтийские или польские наёмники, давно никого не удивляют и стали вариантом нормы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
alik3456 Джексон
Главное выложить в сеть...
Ответить
10 час.
Семен Демин
Расстрел всушниками натовцев свидетельствует о переосмыслении украинцами происходящего. Конечно, это только предположение. Но было бы хорошо, если бы так и было. В ВСУ много русских.
Ответить
8 час.
Виктор Гайдуков
Вы наверное не дочитали. Предполагаемый расстрел совершили при дележе награбленного. Помните как в кино - мой Боливар не выдержит двоих.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх