Жители Шуи недовольны пришедшим в поселок газом. Почему?

Строительная техника газовщиков разбила дороги в карельском поселке Шуя В середине июня начались работы по подключению домов к природному газу на пяти улицах поселка Шуя: на Луговой, Северной, Полевой, Полевой-2 и Загородной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)