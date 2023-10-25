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Жители Шуи недовольны пришедшим в поселок газом. Почему?

Строительная техника газовщиков разбила дороги в карельском поселке Шуя В середине июня начались работы по подключению домов к природному газу на пяти улицах поселка Шуя: на Луговой, Северной, Полевой, Полевой-2 и Загородной.

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