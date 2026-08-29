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Драпатый объединяет штурмовые подразделения ВСУ в «резерв главнокомандующего»

Драпатый объединяет штурмовые подразделения ВСУ в «резерв главнокомандующего»

Новый украинский главком получит в своё распоряжение что-то наподобие «личной гвардии». Генерал Михаил Драпатый объединяет в «резерв главнокомандующего» штурмовые подразделения ВСУ, которые также именуют объединёнными силами быстрого реагирования.

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