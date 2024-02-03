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Пицца пепперони вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Пицца пепперони вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Пицца пепперони — очень популярный вид пиццы как в Европе, так и в Америке. Она получила свое название благодаря основному ингредиенту солями пепперони, который и отличает ее от всех остальных видов пицц.

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