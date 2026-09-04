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Регионы России

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Naughty Dog работает над несколькими проектами во вселенной The Last of Us

Naughty Dog работает над несколькими проектами во вселенной The Last of Us

В настоящее время Naughty Dog сосредоточена на разработке научно-фантастического экшена Intergalactic: The Heretic Prophet, выход которого запланирован на 2027 год.

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