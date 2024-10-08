В центре московского долголетия «Хорошёво-Мнёвники» прошёл День гостей

День гостей прошёл в Центре московского долголетия «Хорошёво-Мнёвники». Посетители смогли принять участие в мастер-классах: сыграть в логическую игру «Калах», испечь полезные кексы и даже побывать на уроке немецкого языка.
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