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Эксперты оценили шансы фильма "Анора" с российскими актерами забрать "Оскар"

Эксперты оценили шансы фильма "Анора" с российскими актерами забрать "Оскар"

Сама картина получит статуэтку с большей вероятностью, чем Юра Борисов, сыгравший в ней Фильм "Анора" Шона Бейкера с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном с наибольшей вероятностью получит "Оскар" в категории "Лучший фильм", следует из материала The Hollywood Reporter.

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