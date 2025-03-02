Эксперты оценили шансы фильма "Анора" с российскими актерами забрать "Оскар"

Сама картина получит статуэтку с большей вероятностью, чем Юра Борисов, сыгравший в ней Фильм "Анора" Шона Бейкера с российскими актерами Юрой Борисовым и Марком Эйдельштейном с наибольшей вероятностью получит "Оскар" в категории "Лучший фильм", следует из материала The Hollywood Reporter.