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Царьград

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Минтранс и Сербия договорились об авиасообщении с Калининградом

Минтранс и Сербия договорились об авиасообщении с Калининградом

Россия и Сербия укрепляют воздушные связи: сербские авиакомпании начнут регулярные рейсы в Калининград, открывая новые возможности для туризма и деловых контактов между регионами.

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