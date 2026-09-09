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Ростех

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Ростех создает первый промышленный маркетплейс для продвижения отечественной гражданской продукции

Ростех создает первый промышленный маркетплейс для продвижения отечественной гражданской продукции

Официальная страница портала гражданской продукции Госкорпорации «Ростех» Госкорпорация Ростех запустила единый портал продвижения на российском рынке отечественной гражданской продукции — PCAT.

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