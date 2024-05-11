Гены и вес: почему кому-то дано есть и не толстеть Елена ГалицкаяСпециалисты из Австрии, Канады и Эстонии объединили свои усилия в поисках ответа на вопрос, почему некоторые люди могут наслаждаться плотным питанием без лишних килограммов.
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