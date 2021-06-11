Русская весна

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Новый законопроект Зеленского призван повязать кровью всех украинцев

Новый законопроект Зеленского призван повязать кровью всех украинцев

В украинский парламент из Офиса президента поступил на рассмотрение законопроект № 5557 о «национальном сопротивлении».

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Serg
Что может предложить президент каратышка укропов своему народу и государству Украины! Да ничего, кроме обит, что он мелкий и не в состоянии поднять большое государство Украину и свой народ на нужный уровень решая все мирным и экономическим путем, но Зеленский болен на всю голову завистью в получении бабок и показать что он "высокий лидер"!

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