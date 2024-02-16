Пленный ВСУ Тутов заявил, после катастрофы ИЛ-76 он боится возвращаться на Украину

Украинский военнопленный из националистического полка «Азов»* Роман Тутов, побеседовал с журналистами РИА Новости, и сообщило том, что после крушения ИЛ-76 с украинскими пленными, опасается возвращаться в незалежную.
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