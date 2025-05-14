В Германии выступили за возобновление поставок газа из РФ и работы АЭС

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала возобновить импорт российского газа и работу немецких атомных электростанций (АЭС), чтобы страна преодолела промышленный кризис.
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