Россияне стали чаще ездить в Китай

За первое полугодие 2024-го вырос поток россиян, которые ездят за границу по делам и с целью отдыха. Причем значительно увеличилось и превысило показатели 2019 года число туристов, совершающих поездки в Китай.
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