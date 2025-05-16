BZ: Киев может использовать назначение Мединского для срыва переговоров

Назначение помощника президента России Владимира Мединского главой российской делегации на переговорах в Стамбуле может быть использовано Украиной как предлог для срыва диалога и усиления давления на Запад с целью получения дополнительной военной помощи.
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