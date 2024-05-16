Мужчина упал с высоты десятого этажа в Рязани и выжил

Инцидент случился в среду, 15 мая, в районе шести вечера в доме №15 корпус 1 . По информации источника, 38-летний мужчина упал с высоты девятого этажа и получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга и открытые переломы обеих стоп.