Мужчина упал с высоты десятого этажа в Рязани и выжил

Инцидент случился в среду, 15 мая, в районе шести вечера в доме №15 корпус 1 . По информации источника, 38-летний мужчина упал с высоты девятого этажа и получил закрытую ЧМТ, сотрясение мозга и открытые переломы обеих стоп.
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