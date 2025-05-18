Никакой альтернативы: как в Европе заглушают мнение оппозиции на выборах

В Европе воскресенье 18 мая стало большим и важным днем. В Польше прошел первый тур президентских выборов, а в Румынии второй, или, если быть точными, то уже третий, потому что первый тур не устроил европейских хозяев Бухареста.
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