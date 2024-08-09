Звезда «Папиных дочек» раскрыла пол и имя ребенка

Звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова рассказала, что у них с Ильей Авербухом родилась дочь. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).