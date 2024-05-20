Лондон не поддержал решение МУС об аресте Нетаньяху

МИД Великобритании заявил, что решение прокурора Международного уголовного суда об аресте израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта является контрпродуктивным, передает Guardian.
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