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Пятый канал

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Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 1100 дронов над регионами России

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 1100 дронов над регионами России

Средствами противовоздушной оброны (ПВО) за ночь были сбиты 1100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

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