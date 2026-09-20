Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 1100 дронов над регионами России

Средствами противовоздушной оброны (ПВО) за ночь были сбиты 1100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.
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