За хамством Алиева в адрес России скрыта правда: Цель - это Чечня

ФЮ

Фаина Юсупова

Всё это враньё.Ведь Азербайджан прекрасно знает,что Россия никогда не будет битьипо гражданским самолётам зная то,что там летят мирные люди,а в добавок могут лететь и россияне.Просто меняиудивтлаик как быстро переметнулся призидент Алиев к эспертам западным не веря на своим и российским.Честно думала,что Алиев умный человек,а здесь разочаровалось,не хуже Пашиняна.Пусть ответит за наших военнослужащих которых его люди подзорвали вертолёт с нашими военнослужащими.Пусть ответит и платит пожизненно матерям этих убитых ребят.