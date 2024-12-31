Катастрофа самолёта AZAL используется как предлог для ухудшения отношений между Россией и Азербайджаном, и не только.
За хамством Алиева в адрес России скрыта правда: Цель - это Чечня
Комментарии
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ФЮ
Фаина Юсупова
Всё это враньё.Ведь Азербайджан прекрасно знает,что Россия никогда не будет битьипо гражданским самолётам зная то,что там летят мирные люди,а в добавок могут лететь и россияне.Просто меняиудивтлаик как быстро переметнулся призидент Алиев к эспертам западным не веря на своим и российским.Честно думала,что Алиев умный человек,а здесь разочаровалось,не хуже Пашиняна.Пусть ответит за наших военнослужащих которых его люди подзорвали вертолёт с нашими военнослужащими.Пусть ответит и платит пожизненно матерям этих убитых ребят.
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