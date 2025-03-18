pobeditel Терещенко

Вот странно ; Армения выступало против РФ и Грузия когда выступала против РФ то сразу с ними торговые отношения изменялись СЭС Санитарно-эпидемиологическая служба находила в продуктах этих стран что то нехорошее а в данном случае все оскорбления молча проглотили и поехали на поклон в Азербайджан . Заметим не они в РФ а РФ к ним.