Отношения России и Азербайджана вышли из пике. Главная причина — стратегическая победа РФ в войне с Западом, считает обозреватель Pravda.
Почему Баку отказался от ультиматума России по крушению AZAL?
Комментарии
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pobeditel Терещенко
Вот странно ; Армения выступало против РФ и Грузия когда выступала против РФ то сразу с ними торговые отношения изменялись СЭС Санитарно-эпидемиологическая служба находила в продуктах этих стран что то нехорошее а в данном случае все оскорбления молча проглотили и поехали на поклон в Азербайджан . Заметим не они в РФ а РФ к ним.
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3 час.
зуфар юсупов
Полный позор. Нас публично обкакали, мы ещё из целуем во все места.
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41 мин.
Владимир Алтайцев
Вы настоящий Русский человек,и совсем неважно, в какого Бога вы веруете, болеющий за нашу Родину.
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38 мин.
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