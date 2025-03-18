Почему Баку отказался от ультиматума России по крушению AZAL?

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Комментарии
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pobeditel Терещенко
Вот странно ; Армения выступало против РФ и Грузия когда выступала против РФ то сразу с ними торговые отношения изменялись СЭС Санитарно-эпидемиологическая служба находила в продуктах этих стран что то нехорошее а в данном случае все оскорбления молча проглотили и поехали на поклон в Азербайджан . Заметим не они в РФ а РФ к ним.
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3 час.
зуфар юсупов
Полный позор. Нас публично обкакали, мы ещё из целуем во все места.
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41 мин.
Владимир Алтайцев
Вы  настоящий  Русский  человек,и совсем  неважно, в  какого Бога  вы веруете, болеющий  за  нашу  Родину.
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38 мин.
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