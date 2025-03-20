В Подмосковье полицейские задержали девушку-курьера телефонных мошенников, пытавшихся похитить у пенсионерки около 2 млн рублей

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по г.о. Жуковский в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 21-летнюю жительницу Новосибирской области, подозреваемую в пособничестве телефонным мошенникам.
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